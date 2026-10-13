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Отток крупных держателей XRP на Binance ускоряется: расхождение с рынком достигло максимума с августа

С 7 по 13 октября разрыв между оттоками XRP, связанными с крупными и мелкими переводами, на Binance заметно увеличился.

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