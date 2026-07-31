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Царьград

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Ужин за 30 минут: диетологи назвали три продукта для гипертоников

Ужин за 30 минут: диетологи назвали три продукта для гипертоников

Диетологи назвали идеальный ужин для людей с повышенным давлением.Четыре диетолога — Лори Райт, Элизабет Клингбейл, Джоанна Кац и Джулия Зумпано — сошлись во мнении, что идеальный ужин для людей с гипертонией должен включать лосось, шпинат и сладкий картофель.

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