Ужин за 30 минут: диетологи назвали три продукта для гипертоников

Диетологи назвали идеальный ужин для людей с повышенным давлением.Четыре диетолога — Лори Райт, Элизабет Клингбейл, Джоанна Кац и Джулия Зумпано — сошлись во мнении, что идеальный ужин для людей с гипертонией должен включать лосось, шпинат и сладкий картофель.