Продюсер захотел взыскать с Ивлеевой 1 млрд за «голую» вечеринку

Советский и российский актер, каскадер, продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков намерен подать иск к блогеру Анастасии Ивлеевой и взыскать с нее 1 млрд рублей морального вреда за «голую» вечеринку в ночном столичном клубе Mutabor.