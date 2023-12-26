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Продюсер захотел взыскать с Ивлеевой 1 млрд за «голую» вечеринку

Советский и российский актер, каскадер, продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков намерен подать иск к блогеру Анастасии Ивлеевой и взыскать с нее 1 млрд рублей морального вреда за «голую» вечеринку в ночном столичном клубе Mutabor.

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