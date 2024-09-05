Тренер Романцев оценил игру "Спартака" под руководством Станковича

Самый титулованный тренер в истории "Спартака" Олег Романцев похвалил наставника московского клуба Деяна Станковича, отметив, что тот точно знает, как поступить в той или иной ситуации, а также готов к любым событиям, которые могут развернуться на поле.
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