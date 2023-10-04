Фондовые индексы Токио падают пятый день, показывают биржевые данные 4 октября. Аналитики полагают, что спад вызван взглядами биржевых игроков на перспективы экономики США после того, как более сильные, чем ожидалось, данные по открытию рабочих мест усилили их опасения по поводу дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой.