Фондовые индексы Токио падают пятый день, показывают биржевые данные 4 октября. Аналитики полагают, что спад вызван взглядами биржевых игроков на перспективы экономики США после того, как более сильные, чем ожидалось, данные по открытию рабочих мест усилили их опасения по поводу дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии