Путин обменялся двумя передачами с юным ведущим финала конкурса «Большая перемена»

Владимир Путин сыграл в футбол с юным ведущим финала конкурса «Большая перемена». Президент России вышел на сцену и обменялся двумя передачами с ведущим по имени Денис, после чего обратился к участникам конкурса.
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