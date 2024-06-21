В России начали задерживать полицейских, помогавших мигрантам легализоваться

В России продолжаются задержания сотрудников полиции, которые поддерживали незаконную миграцию. Накануне под следствие попала заместитель начальника миграционного управления УМВД РФ по Тульской области Ольга Паситова.
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