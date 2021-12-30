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Как ТРЦ и гипермаркеты Новосибирска работают 31 декабря и 1 января 2022

Как ТРЦ и гипермаркеты Новосибирска работают 31 декабря и 1 января 2022

В какой магазин идти 1 января в Новосибирске, чтобы не уткнуться в закрытые двери? И в каких торговых центрах не будут работать развлекательные зоны и кинотеатры? Новогодний режим всех крупных ТЦ и гипермаркетов Новосибирска – в нашем списке.

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