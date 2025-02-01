Посольство РФ: Госдеп подтвердил данные о погибших в авиакатастрофе россиянах

REUTERS/Kevin Lamarque Российское посольство в Соединенных Штатах сообщило, что американский Госдеп подтвердил информацию о том, что граждане РФ Евгения Шишкова, Вадим Наумов и Инна Волянская погибли в авиакатастрофе с самолетом и военным вертолетом, произошедшей около Национального аэропорта имени Рональда Рейгана неподалеку от Вашингтона.