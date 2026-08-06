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Врач Мацокин: снижение рациональности является признаком деменции

Врач Мацокин: снижение рациональности является признаком деменции

В среду вечером врач Игорь Мацокин в ходе разговора с интернет-изданием aif.ru проинформировал о том, что первейшие симптомы деменции способны проявляться задолго до того, как пациенту будет поставлен официальный диагноз.

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