Удар по пляжу в Севастополе спровоцировал ущерб для туризма в Крыму

Одна из целей украинской террористической атаки на Крым частично достигнута – после ракетного удара по пляжу в Севастополе туроператоры фиксируют снижение число бронирований отдыха на полуострове, а также отказы от ранее приобретенных путевок.
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