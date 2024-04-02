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Шарий сообщил, что спецслужбам РФ известны детали покушения на него в Испании

Проживающий в Испании украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале заявил, что российским спецслужбам известны детали покушения на его жизнь.

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Комментарии
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АндрейБорков
На хер он нужен? Всяким дерьмом заниматься зачем? Да и кто это вообще, он какое отношение к РФ имеет? По этому его надо просто послать на х...й и забыть про него.
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16 час.
Евгений
Та ты шоооо??? Да быть того не может, Толя! Как это саботируют расследование, це ж Эуропа? Там же права человека, верховенство закона и свобода слова. Ты же не где-нибудь, а в самом, что ни на есть центре цивилизации. Ты наверное шутишь или клевещешь на представителей цветущего сада? Или запахи в саду не те пошли?))
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16 час.

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