О пустырях в центре Новосибирска из-за лимита площади КРТ предупредили эксперты

Очередной раунд обсуждения новых правил землепользования и застройки состоялся в мэрии Новосибирска. Каким должен быть минимальный участок для реализации проекта КРТ до сих пор не определились представители прокуратуры, мэрии и строительного сообщества.
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