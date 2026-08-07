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Вечерний Новосибирск

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О пустырях в центре Новосибирска из-за лимита площади КРТ предупредили эксперты

О пустырях в центре Новосибирска из-за лимита площади КРТ предупредили эксперты

Очередной раунд обсуждения новых правил землепользования и застройки состоялся в мэрии Новосибирска. Каким должен быть минимальный участок для реализации проекта КРТ до сих пор не определились представители прокуратуры, мэрии и строительного сообщества.

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