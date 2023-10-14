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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ивич признан тренером месяца в РПЛ второй раз подряд. «Краснодар» выиграл 3 из 4 матчей чемпионата в сентябре

Ивич признан тренером месяца в РПЛ второй раз подряд. «Краснодар» выиграл 3 из 4 матчей чемпионата в сентябре

Главный тренер «Краснодара» победил в голосовании легенд РПЛ и в голосовании болельщиков. Эксперты «Матч Премьер» выбрали лучшим тренером месяца Игоря Осинькина, возглавляющего «Крылья Советов».

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