Во Владимире состоялся восьмой полумарафон «Золотые ворота»

Вчера, 14 сентября, во Владимире прошел восьмой полумарафон «Золотые ворота». Участники пробежали через центральные улицы города: вдоль исторических памятников двенадцатого века, включая Золотые Ворота, Успенский и Дмитриевский соборы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)