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Владимирские новости

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Во Владимире состоялся восьмой полумарафон «Золотые ворота»

Во Владимире состоялся восьмой полумарафон «Золотые ворота»

Вчера, 14 сентября, во Владимире прошел восьмой полумарафон «Золотые ворота». Участники пробежали через центральные улицы города: вдоль исторических памятников двенадцатого века, включая Золотые Ворота, Успенский и Дмитриевский соборы.

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