На Международной выставке-форуме «Россия» прошел День цифры в образовании

В павильоне № 57 Международной выставки-форума «Россия» состоялся День цифры в образовании. Для учителей и студентов педвузов представители ведущих технологических компаний страны прочитали лекции об использовании цифровых технологий в обучении.
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