Министерство пр...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Свежие комментарии

На Международной выставке-форуме «Россия» прошел День цифры в образовании

На Международной выставке-форуме «Россия» прошел День цифры в образовании

В павильоне № 57 Международной выставки-форума «Россия» состоялся День цифры в образовании. Для учителей и студентов педвузов представители ведущих технологических компаний страны прочитали лекции об использовании цифровых технологий в обучении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх