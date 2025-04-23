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Китай

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Американская практика использования пошлин для неизбирательных атак не пользуется поддержкой и не жизнеспособна -- глава МИД КНР

Пекин, 22 апреля /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И заявил во вторник, что использование Соединенными Штатами таможенных пошлин в качестве оружия для неизбирательных атак на другие страны -- это практика, которая не пользуется общественной поддержкой и не жизнеспособна.

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