Американская практика использования пошлин для неизбирательных атак не пользуется поддержкой и не жизнеспособна -- глава МИД КНР

Пекин, 22 апреля /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И заявил во вторник, что использование Соединенными Штатами таможенных пошлин в качестве оружия для неизбирательных атак на другие страны -- это практика, которая не пользуется общественной поддержкой и не жизнеспособна.