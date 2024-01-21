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Идем на рекорд. Впервые собираемость налогов в Алтайском крае составила более 98%

Идем на рекорд. Впервые собираемость налогов в Алтайском крае составила более 98%

Сейчас за жителями региона числится 1,8 млрд рублей долгов по имущественным налогам, накопившихся за прошлые годы Собираемость по имущественным налогам в Алтайском крае впервые вплотную приблизилась к 100%, а поступления увеличились на 5,6%: жители региона суммарно перечислили в казну 4,1 млрд руб.

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