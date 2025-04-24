«Я трясусь, трясусь». Матч сестер: слезы, нервы – но и счастье

Игры сестер между собой – теперь наша тема. За последние полгода уже третий матч. И все время драма: сначала Мирру Андрееву так скрутило нервами, что она проиграла Эрике, потом Эрика снялась после одного сета из-за травмы.
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