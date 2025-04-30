Сон наяву: ученые объяснили, почему наш мозг иногда выключается прямо посреди дня

Вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что вдруг совсем ни о чем не думаете? По статистике, с таким сталкиваются почти 90% людей — мозг словно замирает, взгляд пустеет, а через мгновение уже приходит осознание странной паузы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии