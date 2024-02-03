Школьники и педагоги Курской школы передали посылку казакам — участникам СВО

Учащиеся Курской школы побывали в гостях у казаков конного взвода. В ходе экскурсии директор и школьники передали гуманитарную помощь военнослужащим – казакам, участвующим в СВО: маскировочная сеть, соленое сало, комплекты носков, которые связали жители хутора Каменка хуторского казачьего общества «Криворожское».