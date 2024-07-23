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Царьград

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Shaman о присвоении звания Заслуженного артиста: Служу России

Shaman о присвоении звания Заслуженного артиста: Служу России

Известный русский певец Shaman выступил с концертом в Сочи и поделился с поклонниками радостной вестью.

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Комментарии
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евгений черкашин
А что в нем русского?Кличку себе пишет и то на английском языке.
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15 час.

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