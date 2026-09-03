Юрист Южалин напомнил о сроках выплаты отпускных в России

Александр Южалин из SuperJob напомнил русским, что отпускные по Трудовому кодексу должны выплачиваться за три дня до отпуска.
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