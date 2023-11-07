Путин отметил целесообразность консультаций с Туркменией по поставкам газа

Президент России Владимир Путин в вопросе о поставках газа в Узбекистан через Казахстан указал на целесообразность проведения консультации с Туркменией, поскольку ее подключение будет иметь общие интересы.
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