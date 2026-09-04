The Fact: Сон Ён Гиль изучал русский язык на заседании парламента

3 сентября депутат Южной Кореи Сон Ён Гиль взбудоражил внимание, записывая фразы на русском языке во время заседания.
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