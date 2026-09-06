Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Женщина заплатила за место у окна, но яжемать решила, что оно для ее ребенка, и тут понеслось

Женщина заплатила за место у окна, но яжемать решила, что оно для ее ребенка, и тут понеслось

Для многих пассажиров место у окна — это не просто одна из опций при бронировании билета. Возможность смотреть на облака, наблюдать за взлётом и посадкой или просто любоваться видом за бортом способна сделать даже долгий перелёт приятнее.

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