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Путин заявил о хорошем доходе от мигрантов, подчеркнув первостепенную важность интересов россиян

Путин заявил о хорошем доходе от мигрантов, подчеркнув первостепенную важность интересов россиян

Привлечение в Россию рабочей силы из-за рубежа — важная часть экономики, однако необходимо, чтобы процесс шел цивилизованно и главное — учитывались интересы самих россиян.

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