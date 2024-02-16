The Hill: спикер Джонсон знал об угрозе нацбезопасности США с января

РИАМО - 16 фев. Спикер палаты представителей американского конгресса, республиканец Майк Джонсон рассказал, что в конце января запрашивал встречу с главой государства Джо Байденом по теме якобы выявленной Штатами новой угрозы нацбезопасности.
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