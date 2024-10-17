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Минтруд России предложил самозанятым два тарифа добровольных социальных взносов

Минтруд России предложил самозанятым два тарифа добровольных социальных взносов

Министерство труда предложило в порядке эксперимента ввести соцвзносы для самозанятых граждан с 2026 года.

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