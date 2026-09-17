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Вечерний Новосибирск

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Новосибирец на электросамокате сбил пятилетнюю девочку и сбежал

Новосибирец на электросамокате сбил пятилетнюю девочку и сбежал

ДТП случилось днем 17 сентября возле кофейни на проспекте Карла Маркса, 47. «Неустановленный водитель на неустановленном электросамокате ехал по велодорожке и сбил пятилетнюю девочку, которая переходила тротуар для посадки в автомобиль», - сообщили в ГАИ по Новосибирску.

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