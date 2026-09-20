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В Новых Котельниках БПЛА поразили три многоквартирных дома

В Новых Котельниках БПЛА поразили три многоквартирных дома

Украинские беспилотники поразили три многоквартирных дома в Новых Котельниках, сообщил глава городского округа Котельники Михаил Соболев 20 сентября в своем канале в «Максе».

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