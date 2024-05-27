Определились победители баскетбольной Евролиги

Афинский «Панатинаикос» обыграл мадридский «Реал» в финале баскетбольной Евролиги. «Финал четырех» прошел в Берлине, решающая встреча завершилась победой греческой команды со счетом 95:80 (25:36, 24:18, 15:7, 31:19).
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