Царьград

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Замгубернатора Кузбасса Андрей Панов провел экскурсию по тропикам и субтропикам

Замгубернатора Кузбасса Андрей Панов провел экскурсию по тропикам и субтропикам

Возможность ненадолго побывать в разных частях света есть у жителей Кемерова.Заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов в своем Telegram-канале провел виртуальную экскурсию по тропикам и субтропикам.

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