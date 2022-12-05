Замгубернатора Кузбасса Андрей Панов провел экскурсию по тропикам и субтропикам

Возможность ненадолго побывать в разных частях света есть у жителей Кемерова.Заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов в своем Telegram-канале провел виртуальную экскурсию по тропикам и субтропикам.
Возможность ненадолго побывать в разных частях света есть у жителей Кемерова.Заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов в своем Telegram-канале провел виртуальную экскурсию по тропикам и субтропикам.
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