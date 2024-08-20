Почти половина россиян рассказали, что помогают нуждающимся деньгами. Эти участники опроса переводят средства в благотворительные фонды, больницы, церкви, помогают финансово тем, кто пережил стихийные бедствия или столкнулся с другим кризисом.
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