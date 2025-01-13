Кулебу обвинили в стремлении жить по отдельным от Украины принципам

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступает за снижение мобилизационного возраста в республике до 18 лет, но в то же время не дает сыну вступить в ряды Вооруженных сил страны (ВСУ) и сражаться на передовой.
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