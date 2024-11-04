Ещё кадры с американскими малогабаритными высокоточными авиабомбами GBU-39B SDB на украинском аэродроме.
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Ещё кадры с американскими малогабаритными высокоточными авиабомбами GBU-39B SDB на украинском аэродроме.
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