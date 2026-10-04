Xiaomi 18 Pro, Oppo Find X10 и Vivo X500 ничего не смогли противопоставить iPhone 18 Pro в Китае

iPhone 18 Pro обошел первые Android-флагманы по активациям — разрыв оказался огромным По данным китайского инсайдера Digital Chat Station, к 39-й неделе совокупный объем активаций iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max достиг 1,76 млн устройств.
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