Плата за воду по счетчику и нормативу: изменения, вступающие в силу с 1 февраля Ирэн ОрлонскаяС 1 февраля 2025 года начнут действовать новые правила расчета платы за водоснабжение, которые касаются как пользователей счетчиков, так и тех, кто оплачивает воду по нормативам.