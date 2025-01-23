Секрет кавказского долголетия в традиционной вкусной каше – от такой и за уши не оттянуть: замедляет старение и помогает быстро восстановить силы Ольга БезродняяДля любителей здорового питания можно взять на заметку кавказскую кашу долголетия, которая помогает восстанавливать силы и продлевать годы жизни.