«Мособлгаз» займется обслуживанием внутридомового газового хозяйства с 2024 года

РИАМО - 27 сен. С 1 января 2024 года обслуживанием газового хозяйства в Московской области займется газораспределительная организация «Мособлгаз», сообщил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.
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