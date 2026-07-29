5 самых мощных ледоколов планеты. Способны плавать месяцами и проходить 4 метровый лед

Тяжелые ледоколы в наши дни превратились в настоящие плавучие города. Внутри гигантских техно-комплексов размещены ядерные реакторы, опреснительные установки, вертолетные площадки, спортивные залы, сауны и склады продовольствия.
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