5 самых мощных ледоколов планеты. Способны плавать месяцами и проходить 4 метровый лед

Александр Каблучко

Статейка для недоношенных, а писал скот и провокатор тенденциозно изложив материал. У России 8 атомных ледоколов, а всего 43 действующих. Больше чем у всего мира вместе взятого. При этом автор загадочно подает мощность их ледоколов в Мвт, а наших в л/с. Ну и зачем? И так ясно что наши в 4 раза мощнее 🤣🤣🤣