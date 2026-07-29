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TRENDYMEN

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5 самых мощных ледоколов планеты. Способны плавать месяцами и проходить 4 метровый лед

5 самых мощных ледоколов планеты. Способны плавать месяцами и проходить 4 метровый лед

Тяжелые ледоколы в наши дни превратились в настоящие плавучие города. Внутри гигантских техно-комплексов  размещены ядерные реакторы, опреснительные установки, вертолетные площадки, спортивные залы, сауны и склады продовольствия.

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Комментарии
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Александр Каблучко
Статейка для недоношенных, а писал скот и провокатор тенденциозно изложив материал. У России 8 атомных ледоколов, а всего 43 действующих. Больше чем у всего мира вместе взятого. При этом автор загадочно подает мощность их ледоколов в Мвт, а наших в л/с. Ну и зачем? И так ясно что наши в 4 раза мощнее 🤣🤣🤣
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