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Газета.ру

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Россиянам объяснили, почему скидка на упаковку не гарантирует экономии для бюджета

Россиянам объяснили, почему скидка на упаковку не гарантирует экономии для бюджета

 © areeya_ann/Shutterstock/FOTODOM Когда речь заходит о дорогих лекарствах, аргумент в пользу дженерика, то есть воспроизведенного препарата, кажется почти неоспоримым: зачем платить больше, если существует более дешевая версия лекарства? Для бюджета здравоохранения такая арифметика выглядит особенно привлекательно.

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