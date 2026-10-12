Россиянам объяснили, почему скидка на упаковку не гарантирует экономии для бюджета

© areeya_ann/Shutterstock/FOTODOM Когда речь заходит о дорогих лекарствах, аргумент в пользу дженерика, то есть воспроизведенного препарата, кажется почти неоспоримым: зачем платить больше, если существует более дешевая версия лекарства? Для бюджета здравоохранения такая арифметика выглядит особенно привлекательно.