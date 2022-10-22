Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

86 подписчиков

Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Ноттингем Форест», «Ман Сити» сыграет с «Брайтоном», «Челси» против «МЮ»

«Ливерпуль» сыграет в гостях с «Ноттингем Форест» в 13-м туре АПЛ. Также в субботу «Манчестер Сити» примет «Брайтон», «Челси» – «Манчестер Юнайтед».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх