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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Канцеров перед играми чаще слушает песни на английском языке, а не на русском: «Они больше похожи на рок, это помогает сосредоточиться. Нравится Linkin Park»

Форвард «Чикаго» Роман Канцеров рассказал о любимой музыке, которую слушает перед играми.  «Я чаще слушаю песни на английском, чем на русском.

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