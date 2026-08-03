Чуйченко назвал выпуск первой русской тигрицы в Казахстане уникальным событием

Выпуск первой русской тигрицы в дикую природу Иле-Балхашского резервата назван уникальным событием. Такую оценку дал министр юстиции России, председатель наблюдательного совета Центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко.
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