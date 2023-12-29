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Истребитель Су-35 прикрыл бомбардировщик от авиации ВСУ и отогнал её

Истребитель Су-35 прикрыл бомбардировщик от авиации ВСУ и отогнал её

В оборонном ведомстве России рассказали о том, как истребитель прикрыл бомбардировщик в зоне СВО.Пилот Су-35 во время боевого задания по прикрытию ударной группы ВС России в зоне спецоперации на Украине спас лётчиков от удара противника.

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Сергей Oблезов
Прикрыл и отогнал, а почему не уничтожил?
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