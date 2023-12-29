Истребитель Су-35 прикрыл бомбардировщик от авиации ВСУ и отогнал её

В оборонном ведомстве России рассказали о том, как истребитель прикрыл бомбардировщик в зоне СВО.Пилот Су-35 во время боевого задания по прикрытию ударной группы ВС России в зоне спецоперации на Украине спас лётчиков от удара противника.