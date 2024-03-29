Объект инфраструктуры повреждён в подконтрольной ВСУ части Херсонской области

Объект инфраструктуры повреждён в подконтрольной Киеву части Херсонской области. «Были зафиксированы попадания в… объект критической инфраструктуры, сотовую вышку, складские помещения», — написал назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале.
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