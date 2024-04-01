Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

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О решении миграционных проблем

О решении миграционных проблем

Как втихую легализуют мигрантов в России: В хитрую схему втянули бизнесмена и силовиков В Балашихе накрыта схема фиктивной регистрации: задержаны полицейские и предпринимательница, организовавшие масштабную легализацию мигрантов.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Всех причастных к выдаче незаконных документов мигрантам наказать/ каждого/жестко, с увольнением « с волчьим билетом», с « лишением погонов», увольнять по такой статье, чтобы они нигде не могли найти достойную работу. С полной конфискацией имущества. Вор должен сидеть в тюрьме ! Президентам Среднеазиатских Республик неплохо было бы уже задуматься о создании рабочих мест для своих граждан, достойном образовании ( человек с высшим образованием будет думать о семье, а не о разбоях и насилии), о достойной медицине. Почему они все свои проблемы взвалили на Россию? В СССР они решали свои проблемы, строили города, школы, ВУЗы, их жители массово не покидали страну?! Может пора как- то заняться Президентскими обязанностями, а не чаи гонять?! У Лукашенко все работают, страна процветает, никто не « мотается по Белу свету». Что им мешает позаботиться о своем народе, а не о своем доходе?
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1 час.
Галина Дьячина
на мигрантах столько желающих нажиться..и не простых граждан...
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1 час.
IP
Irina Pchibyla
РОССИЯ УСТАЛА ОТ ПОНАЕХАВШИХ И ОТ КУРРУМПИРОВАННЫХ ЧИНУШ,  ПРЕВРАТИВШИХ РФ В СРЕДНЮЮ АЗИЮ И АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ПРИДАТОК .
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27 мин.

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