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Курская учительница: ВСУ сожгли поселок и уничтожили школу в селе Ворожба

Курская учительница: ВСУ сожгли поселок и уничтожили школу в селе Ворожба

Большая часть жителей села эвакуировалась сразу после нападения Украины на Курскую область.Учительница Ирина Звягина из села Ворожба Курской области рассказала РИА Новости, во что за последний месяц превратилось её родное село и школа, где она преподавала английский язык.

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