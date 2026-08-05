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RT Russia

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Юрист Селиванова: удаление поста не всегда исключает ответственность за него

Юрист Селиванова: удаление поста не всегда исключает ответственность за него

Юрист Анастасия Селиванова рассказала, что за репост материала, признанного экстремистским, может наступить административная ответственность, а риск из-за лайка зависит от того, становится ли реакция видимой другим пользователям.

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